Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за обнаружения фугаса 1943 года

Боеприпас оцепили

В Новороссийске ввели режим ЧС. Там в море возле причала нашли глубоководный минный защитник - фугас времен Великой Отечественной войны.

- Режим локального ЧС введен до уничтожения боеприпаса. Территорию оцепили, при необходимости эвакуируют людей на безопасное расстояние, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что фугас 1943 года весит 8,8 кг, в диаметре он 770 мм. Решено уничтожить боеприпас на месте, потому что перевозить его в другое место опасно. Его взорвут 29 июня в 6 утра.