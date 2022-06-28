Глава Адыгеи приказал заранее расчисщать русла рек и укреплять дамбы

В республике весенне-летний период непредсказуем. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Комиссии по делам ГО и ЧС. В республике весенне-летний период непредсказуем. Засушливые дни сменяются проливными дождям. В связи с этим возможны поднятия уровня рек, паводки, подтопления. На заседании обсуждались вопросы оперативного реагирования на ЧС.

- Все ответственные службы и главы районов в рамках взаимодействия отчитались о проделанной работе. Считаю, что обеспокоенность руководителей на местах в данных вопросах не бывает излишней. Каждый на месте знает проблемные места и должен своевременно заниматься вопросами по расчистке русел рек и укреплению дамб, - заявил в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Также на совещании обсуждили нарушения, связанные с неправильной утилизацией стерни. Аграриев лишили господдержки на целый год.