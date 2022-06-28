В Адыгее ремонтируют дороги на социально значимых участках

На капитальный ремонт трех мостов был заключен контракт на 169 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее идут работы по замене дорожного покрытия. На данный момент ремонт проходит с опережением графика на год. Было принято решение отдать приоритет социально значимым дорогам. В 2022 году отремонтируют 9 участков.

Так, замена дорожного покрытия на улице Гоголя и Пушкина обеспечит проезд к лицею № 8, гимназии № 5, Центру психолого-педагогической помощи и филологическому факультету Адыгейского госуниверситета, детскому саду № 9 и третьему комплексу зданий Майкопского государственного технологического университета. Стоит отметить, что будет отремонтирована и автодорога. Благодаря этому проезд в дендрологический парк в поселке Гончарка станет лучше.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в Адыгее капитально отремонтируют три искусственных сооружения до конца 2022 года. Так, дорожники начнут работы на мостах: через реку Псенафа, реку Вонючку и через канал на 26-м км автодороги Красногвардейское - Уляп - Зарево. На капитальный ремонт трех мостов был заключен контракт на 169 млн рублей. Срок окончания работ - 1 декабря 2022 года.