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Общество28 июня 2022 8:14

В Сочи восстанавливают разрушенное оползнем Новороссийское шоссе

Здесь установят подпорную стену
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы завершат до конца сентября. Фото: администрация Сочи

Работы завершат до конца сентября. Фото: администрация Сочи

В Сочи приступили к восстановлению разрушенного оползнем Новороссийского шоссе. Здесь восстановят дорожное покрытие, починят систему водоотвода, установят 36 метров подпорной стены.

- Оползневые процессы на этом участке активизировались в результате обильных ливневых дождей. В апреле ввели режим ЧС, что позволило оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам. Движение транспорта на этом участке не прекращается даже во время ремонта, - сообщил заммэра Сочи Николай Бескровный.

Стоит отметить, что все работы завершат до конца сентября 2022 года. На данный момент в Сочи выявлено более 200 потенциальных оползневых участков на 50 улицах.