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Карта Кубани28 июня 2022 8:23

На дом в Новороссийске упало дерево

Спасатели распилили и убрали ствол и ветки
Светлана ОВДЕЙ
Дерево упало из-за сильного ветра Фото: t.me/alekseioderov

Дерево упало из-за сильного ветра Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске дерево упало на дом. Для помощи жители вызвали спасателей.

Как рассказал начальник службы спасения города-героя Алексей Одеров, дерево повалило порывом ветра в поселке Цемдолина по улице Вишневой. Будучи высотой в несколько метров, оно задело забор жилого дома и мешало проезду. Причиной падения стал сильный ветер.

Прибывшие спасатели распилили и убрали мешающее жителям дерево.

Спасатели распилили и убрали ствол и ветки Фото: t.me/alekseioderov

Спасатели распилили и убрали ствол и ветки Фото: t.me/alekseioderov

Напомним, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами и шквалистым ветром. Местами его порывы могут достигать 20-22 метров в секунду.