Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 8:24

В Майкопе водитель ВАЗ сбил 14-летнюю девочку на велосипеде

Проводится проверка
Ангелина НАЗАРЧУК
Девочку доставили в больницу.

Девочку доставили в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе водитель Lada сбил 14-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Госавтоинспекция выехала на место ДТП. На данный момент проводится проверка.

37-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку. 14-летняя девочка не убедилась в безопасности маневра и начала перестраиваться перед близко идущим автомобилем.

- В результате аварии девочка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции Майкопа устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.