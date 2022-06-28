В Майкопе водитель ВАЗ сбил 14-летнюю девочку на велосипеде

Девочку доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе водитель Lada сбил 14-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Госавтоинспекция выехала на место ДТП. На данный момент проводится проверка.

37-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку. 14-летняя девочка не убедилась в безопасности маневра и начала перестраиваться перед близко идущим автомобилем.

- В результате аварии девочка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции Майкопа устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.