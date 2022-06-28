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Общество28 июня 2022 8:29

Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Сочи за последние сутки

В Краснодарском крае - 11
Ангелина НАЗАРЧУК
Среди зараженных 4 женщины и 7 мужчин.

Среди зараженных 4 женщины и 7 мужчин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи по состоянию на 28 июня обнаружен один пациент с COVID-19. При этом в Краснодарском крае коронавирус выявили у 11 человек.

- Среди зараженных 4 женщины и 7 мужчин. В том числе один ребенок, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самому младшему пациенту 2 года, а старшему - 81 год. В Краснодаре COVID-19 выявили у 7 человек, а также по одному пациенту обнаружили в Горячем Ключе, Динском и Каневском районах.