Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Сочи за последние сутки

Среди зараженных 4 женщины и 7 мужчин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи по состоянию на 28 июня обнаружен один пациент с COVID-19. При этом в Краснодарском крае коронавирус выявили у 11 человек.

- Среди зараженных 4 женщины и 7 мужчин. В том числе один ребенок, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самому младшему пациенту 2 года, а старшему - 81 год. В Краснодаре COVID-19 выявили у 7 человек, а также по одному пациенту обнаружили в Горячем Ключе, Динском и Каневском районах.