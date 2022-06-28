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Здоровье28 июня 2022 8:30

На Кубани за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19

С выздоровлением в крае выписали 47 человек
Светлана ОВДЕЙ
Самому младшему новому пациенту два года Фото из архива КП

Самому младшему новому пациенту два года Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у одного двухлетнего ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре прибавилось 7 пациентов. По одному новому случаю зарегистрировано в Сочи, Горячем Ключе, Динском и Каневском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. Тем временем с выздоровлением за сутки в регионе выписали 47 человек.