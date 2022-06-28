На Кубани за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему новому пациенту два года Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у одного двухлетнего ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре прибавилось 7 пациентов. По одному новому случаю зарегистрировано в Сочи, Горячем Ключе, Динском и Каневском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента. Тем временем с выздоровлением за сутки в регионе выписали 47 человек.