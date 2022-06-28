РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантий для бизнеса на сумму более 700 млн рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал 718 банковских гарантий для участников государственных закупок в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П на сумму около 720 млн рублей. Это на 57% больше аналогичного показателя в 2021 году.

Отметим, что после снижения тарифов в декабре 2021 года клиенты банка могут оформить экспресс-гарантию по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составляет всего 1000 рублей. Кроме того, в соответствии с условиями продукта клиент может воспользоваться гарантией обеспечения обязательств на максимальный срок до шести лет, а также получить решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей в течение 15 минут.

- У нас есть все необходимые ресурсы и инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, включая гарантийные, при этом мы постоянно совершенствуем условия наших продуктов для удобства клиентов, - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Подробнее с условиями продукта "Экспресс-гарантия" можно ознакомиться на официальном сайте банка.