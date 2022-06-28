Житель Краснодара разворотил гараж и сломал мопед соседей из-за конфликта

Нарушителя задержали и передали для разбирательства полиции Фото из архива КП

Житель Краснодара разворотил гараж и сломал мопед соседей. Причиной стал многолетний конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Тревожная кнопка сработала в доме в районе проезда 2-й Линии. Жители услышали странный шум на участке и вызвали оперативную службу.

Как выяснилось, 33-летний сосед зашел в их гараж, разбил окно, дверь и мопед. Предварительно, причиной поступка стал многолетний конфликт из-за общего участка. Мужчина был против строительства, проводимого здесь вторым хозяином.

- Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбирательства, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.