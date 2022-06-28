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Общество28 июня 2022 9:17

Новую эндоскопическую систему получила Кущевская ЦРБ

Учреждение сможет проводить до 8-10 исследований ежедневно
Светлана ОВДЕЙ
Новый эндоскопический кабинет оборудовали в приемном отделении Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый эндоскопический кабинет оборудовали в приемном отделении Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый эндоскопический кабинет оборудовали в центральной больнице Кущевского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В приемном отделении медучреждения поставили эндоскопическую систему, моечно-дезинфекционный процессор для гибких эндоскопов и шкаф для хранения. Уточняется, что новый кабинет позволит ежедневно проводить до 8-10 исследований, вовремя ставить диагноз и начинать лечение.

- Режимы усиленной визуализации помогают выявлять поражения слизистой на ранней стадии, лучше рассмотреть кровеносные сосуды, определить размеры и свойства поражения нажатием одной кнопки, – отметил главврач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.