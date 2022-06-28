В Краснодаре продолжает работать водооткачивающая техника

Сейчас пешеходы и транспорт могут свободно перемещаться по улицам Фото: krd.ru

Четыре единицы водооткачивающей техники продолжают работать на улицах Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, одна из машин находится на пересечении улиц Ивановской и Кисляковской, по улицам им. Мусоргского и Троицкой. Техника также работает по улице 2-й Тверской.

Уточняется, что транспорт может проезжать по дорогам – высокого уровня воды нет. Тем временем жителей и гостей предупреждают о возможном дожде в течение дня.

Напомним, накануне краевой центр подтопило из-за ливней. Люди и транспорт не могли перемещаться по нескольким улицам города.