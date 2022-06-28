Более 43 млн рублей выделят сердечникам на лекарства в Адыгее

В первую очередь льготные медикаменты предоставляют пациентам высокого риска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее на закупку лекарств сердечникам выделили более 43 млн рублей. В первую очередь льготные медикаменты предоставляют пациентам высокого риска.

По данным на 1 июня бесплатным обеспечением лекарствами воспользовались 1193 человека. На это было направлено более 16,5 млн рублей из федерального бюджета.

- Программа предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, - рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава Адыгеи Заира Цеева.

Ранее сообщалось, что в Адыгее за 2021 год высокотехнологичную помощь оказали почти 3 тысячам сердечников.