467 детей из ДНР и ЛНР отдыхают в лагерях Кубани

Ребят разместили в здравницах Анапы, Геленджика и Туапсе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

467 детей из ДНР и ДНР отдыхают в лагерях Краснодарского края. Ребята находятся в восьми здравницах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, 60 ребят отдыхают в лагере «Зори Анапы», 150 – в анапском детском оздоровительном центре «Кубанская нива», а 77 – в оздоровительном комплексе «Сигнал» в поселке Кабардинка. Еще 33 ребенка находятся во всероссийском детском центре «Смена» Анапы, а 66 – в ВДЦ «Орленок» Туапсинского района. Детей из республик разместили в здравницах со спонсорской помощью по линии Минпросвещения России.

Напомним, на Кубань с марта также прибывают дети – спортсмены из ДНР и ЛНР. В регионе уже оздоровились 123 ребенка с 10 тренерами. Сейчас в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» и санатории «Вита» Анапы отдыхают 69 ребят и 8 тренеров.

Уточняется, что в черноморских здравницах, куда размещают детей из республик, работают педагоги-психологи.