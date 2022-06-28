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Общество28 июня 2022 10:15

Полиция Сочи задержала 21-летнего водителя с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Подозреваемому грозит срок до трех лет тюрьмы.

Подозреваемому грозит срок до трех лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Сириуса во время проведения оперативно-розыскных мероприятий остановила автомобиль. Во время осмотра машины в кармане водительского сидения был найден пакет с наркотиками. По предварительным данным, это мефедрон весом 1,25 грамма. 21-летнего водителя задержали.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

На данный момент в отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере». Подозреваемому грозит срок до трех лет тюрьмы.