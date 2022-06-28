30 августа портфели передадут тысяче кубанских первоклассников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Портфель первоклассника». Принести канцтовары для будущих школьников жители могут до 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для сбора необходимы портфели, папки для тетрадей, тетради, обложки, пеналы, линейки, ручки. От участников также примут цветную бумагу, картон, ножницы, краски и альбомы для рисования.

Приносить школьные принадлежности можно со среды по субботу с 10:00 до 14:00 по адресу - ул. им. Крупской, 103. А вопросы принимает координатор проекта Карина Степанова по телефону - 8 (918) 301-43-72.

Уже 30 августа готовые портфели передадут тысяче кубанских первоклассников.