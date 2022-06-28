День семьи отметят на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

8 июля на «Роза Хутор» отметят День семьи, любви и верности. Дата светлого праздника, который появился в 2008 году, выбрана не случайно. Это день памяти Петра и Февронии – покровителей брака. Их прототипы, муромский князь и его жена, жившие в XIII веке, считались образцом крепких семейный отношений.

«Празднование Дня семьи, любви и верности стало для нас уже доброй традицией. На «Роза Хутор» часто приезжают отдыхать всей семьей, и мы стремимся чтобы на курорте всегда было интересно и взрослым, и детям. 8 июля мы также предложим разнообразную программу активностей, при этом развлечения и мастер-классы будут бесплатными», - рассказали в пресс-службе курорта.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Празднование Дня семьи, любви и верности на «Роза Хутор» начнется в 11:00 на площади Мзымта. Маленьких гостей будут развлекать аниматоры, планируется выступление фокусника и химическое шоу, мастер-классы по росписи морских камушков и ангелочков из папье-маше. Дети смогут смастерить деревянные поделки, прочитать рассказ, а затем раскрасить трафареты по его мотивам. Для пап приготовлены дартс, гири, мячи и баланс-борды. Мамы смогут в этот день заняться росписью по шелку, ткачеством или создать украшение и даже поработать за гончарным кругом. Во время праздника также будут проходить веселые спортивные состязания и конкурсы с призами и подарками. Завершится мероприятие в 17.00.