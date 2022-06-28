В Сочи стоимость холодной воды увеличится на 4% с 1 июля

Также вырастет тариф и на водоотведение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи повысят стоимость холодной воды на 4%. Так, с 1 июля тариф составит 36,22 рубля вместо 34,77 рубля. Цена увеличилась приблизительно на 1,5 рубля.

- Тарифы на коммунальные услуги в нашей стране регулируются государством уже 17 лет, пять последних из них применяется предельный индекс роста, то есть когда цены на жилищно-коммунальные услуги нельзя поднимать выше определенного значения. Устанавливаются они департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края, - заявила замначальника отдела реализации МУП Сочи «Водоканал» Ольга Кобж.

Стоит отметить, что также вырастит тариф и на водоотведение. Теперь цена за кубометр составит 30,58 рубля вместо 29,9 рубля. Стоимость увеличилась на 2%. Кстати, тарифы не превышают среднекраевых.