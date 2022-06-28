Жителю Кубани дали 9 лет колонии за убийство родной сестры

Мужчине также назначено амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра в колонии Фото из архива КП

Жителю Кубани вынесли приговор за убийство родной сестры. Мужчине назначили 9 лет колонии и два года ограничения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в Славянском районе. Установлено, что мужчина напал на родственницу с кухонным ножом из-за личной неприязни. Он ударил женщину 47 раз в шею, спину и грудную клетку, отчего она скончалась.

На заседании мужчина признал вину и раскаялся. Расследование дела проводилось СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчине также назначено амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра в колонии.