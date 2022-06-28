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Общество28 июня 2022 11:15

Компания Сергея Галицкого займется разработками в IT-сфере

ООО «Информационные технологии» начнет разработку ПО
Светлана ОВДЕЙ
Сергей Галицкий

Сергей Галицкий

Сергей Галицкий займется разработками в IT-сфере. Учрежденная дочерняя компания «Информационные технологии» предприятия «Новые технологии» будет специализироваться на создании компьютерного программного обеспечения, сообщает «Ъ-Кубань».

Новую IT-компанию возглавит юридическое лицо Владислав Волчок. Она зарегистрирована 12 мая с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Напомним, компания «Новые технологии» занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичном виде. Предприятие функционирует с 2009 года под руководством Марины Журавлевой.

Сейчас Сергей Галицкий – совладелец шести компаний, специализирующихся в различных сферах.