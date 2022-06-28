Жителя Краснодара осудили на 13 лет колонии за растление детей на площадке

На заседании мужчина вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вынесли приговор мужчине за растление незнакомых детей. Ему назначили 13 лет колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В сентябре прошлого года местный житель зашел в продуктовый магазин. Увидев девочку, он подошел к ней и начал прикасаться. Испугавшись, ребенок выбежал на улицу, где позвонил родителям и обо всем рассказал.

Позже пьяный мужчина приставал к детям, которые сидели на лавочке.

- Находясь на территории детской площадки, он производил непристойные действия по отношению к несовершеннолетним, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На заседании обвиняемый вину не признал. Но собранные материалы доказали обратное. При вынесении приговора суд также учел то, что мужчина был пьян.

- По совокупности преступлений ему назначено наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.