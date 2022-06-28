В Гулькевичах 221 участок для многодетных семей обеспечат газом и электричеством

Работы стартуют в ближайшее время Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство сетей газо- и электроснабжения на участках для многодетных семей начнут в Гулькевичах. Работы стартуют в ближайшее время, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Строительство сетей запланировано на 221 участке. На обеспечение земель газом и электричеством выделили более 68 миллионов рублей.

Напомним, построить сети газо- и электроснабжения планируют в Анапе, Тихорецке, Темрюке, станице Калининской и в поселке Октябрьском Краснодара. Обеспечить здесь 416 участков газом и электричеством планируют до конца 2022 года.