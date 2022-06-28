Полиция задержала школьников за раскладыванием камней на рельсах в Новороссийске

Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию Новороссийска поступило сообщение от работника железной дороги. По словам мужчины, неизвестные раскладывают постороннии предметы на рельсы.

Во время проверки информации правоохранители выяснили, что две девочки 10 и 11 лет вместе с мальчиком 12 лет клали камни на железнодорожные пути. Полицейские провели с детьми профилактические беседы.

- Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми, - сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. - Информация о проступке подростков направлена в учебные заведения и подразделения полиции по месту проживания.

Стоит отметить, что хулиганство школьников рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Полицейские настоятельно рекомендуют родителям напоминать детям правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и вблизи него.