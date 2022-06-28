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Общество28 июня 2022 12:17

Полиция задержала школьников за раскладыванием камней на рельсах в Новороссийске

Информацию о проступке направили в школу
Ангелина НАЗАРЧУК
Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми

Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми

Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию Новороссийска поступило сообщение от работника железной дороги. По словам мужчины, неизвестные раскладывают постороннии предметы на рельсы.

Во время проверки информации правоохранители выяснили, что две девочки 10 и 11 лет вместе с мальчиком 12 лет клали камни на железнодорожные пути. Полицейские провели с детьми профилактические беседы.

- Происшествие явилось результатом слабого надзора родителей за детьми, - сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. - Информация о проступке подростков направлена в учебные заведения и подразделения полиции по месту проживания.

Стоит отметить, что хулиганство школьников рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Полицейские настоятельно рекомендуют родителям напоминать детям правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и вблизи него.