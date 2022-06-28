Ансамблю «Кубанская казачья вольница» присвоили имя народного артиста РФ Николая Кубаря

Последние 16 лет Николай Кубарь являлся художественным руководителем ансамбля Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Кубанской казачьей вольнице» присвоили имя народного артиста РФ и Героя Труда Кубани Николая Кубаря. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Последние 16 лет Николай Васильевич руководил кубанским ансамблем.

- Учитывая значительный вклад в развитие культуры Кубани и России, становление казачьего танца, хореографического искусства страны, принято решение о присвоении государственному концертному ансамблю танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Н. В. Кубаря, - отметили в краевом министерстве культуры.

За время работы художественный руководитель коллектива подготовил свыше 40 хореографических постановок. Среди них - казачьи, армянские, адыгейские, молдавские, греческие и другие композиции, полюбившиеся зрителям.

Народного артиста РФ и Героя Труда Кубани Николая Кубаря не стало 25 июня. С балетмейстером простились 27 июня в Краснодаре.