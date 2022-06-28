Работа торгового флота в условиях санкций - главная темя на семинаре в Ушаковке

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

23 и 24 июня прошла традиционная встреча в Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Здесь собрались представители руководства ПАО «Совкомфло т», капитаны, старшие помощники, старшие механики судов и профессорско-преподавательский состав вуза. Основной темой стали навязанные санкциями условия работы и возможности выхода из сложной ситуации.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Исключение российского регистра из МАКО (Международной ассоциации классификационных обществ), блокировка средств, требования о досрочном погашении кредитов плюс еще целый список ограничений, - одним словом, санкции, значительно перестроили работу одной из самых крупных судоходных компаний России.

Однако, по словам генерального, директора «Совкомфло та» Игоря Тонковидова, компания, продолжает стабильно функционировать и развиваться. Будущие четыре года отпущены на строительство нескольких десятков судов. Не меньшее внимание будет уделяться и прохождению плавательной практики курсантов. Здесь в первых рядах – Ушаковка.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

– Курсанты – это те люди, которые придут к вам работать, – обратился к морякам капитан-наставник по кадровой политике плавсостава компании Александр Потемка. – Поэтому отношение к ним должно быть соответствующее, не жалейте своего опыта, передавайте его молодым специалистам.

«Совкомфло т» продолжает и реализацию кадровой политики. Негосударственное пенсионное обеспечение для офицеров и рядовых, оплата обучения офицеров, расширенная медкомиссия для возрастных моряков.