Уже скоро: встречайте новый коммуникатор

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Собственный готовый продукт создавался юными айтишниками на базе университета. Авторы - курсантское научное сообщество «ТЭТРА» (будущие программисты и радиоэлектронщики). Жизнь большого вуза всегда наполнена событиями: победами на всероссийских хакатонах и олимпиадах, внутренние конкурсы и общественные мероприятия, элементарное изменение в расписании. Коммуникатор позволит уследить за всем и объединит многотысячный коллектив.

Разработка уже прошла тестирование и полностью готова к использованию, а чтобы ею воспользоваться, можно обратиться к руководителю научной группы Сергею Лицкевичу.

Из наиболее активных создателей нового коммуникатора кандидат технических наук, доцент кафедры «Радиоэлектроники и информационных технологий» Сергей Лицкевич отметил основной костяк команды: это второкурсники Максим Песков, Андрей Захарченко, Даниил Куприев, Максим Оробинский, Максим Сипач. И пятикурсник Дмитрий Абакумов, который уже почти освоил специальность «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». В «ТЭТРЕ» именно он отвечает за техническую часть: полностью разрабатывает системы, паяет схемы, собирает блоки.

А недавно активная группа проекта «ТЭТРА» поучаствовала в еще одном очень серьезном проекте - разработке участка программы «Умный город» для администрации Новороссийска.