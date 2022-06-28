В Краснодаре первая в 2022 году семья из расселяемого аварийного дома получила ключи от нового жилья

Всего в этом году расселят более 400 жильцов их 32 аварийных домов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре первая в 2022 году семья из расселяемого аварийного дома получила новое жилье. Им выдали ключи от двухкомнатной квартиры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новой квартире площадью 52,9 квадратного метра по улице Душистой теперь будут жить Светлана Вульфович, ее дочь и двое внуков. Семью переселили из дома № 118 по улице Коммунаров.

Одноэтажный дом с тремя квартирами признали аварийным в 2014 году. Еще две проживавшие в нем семьи получат компенсационные выплаты, а здание снесут.

Всего в Краснодаре в этом году расселят 32 аварийных дома, где проживает более 400 человек. Для жильцов в муниципальных помещениях купят 20 квартир.

- Граждане, которые приватизировали квадратные метры, получат компенсационные выплаты, - уточнили в пресс-службе мэрии.