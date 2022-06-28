27-летнюю сбытчицу наркотиков из Ростовской области задержали на Кубани

Теперь женщине грозит до 20 лет тюрьмы Фото из архива КП

На Кубани задержали 27-летнюю сбытчицу наркотиков. У женщины нашли 137 свертков с веществами, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, жительница Ростовской области приехала в Кавказский район. Позже в место ее временного проживания нагрянула полиция. Женщина могла быть причастна к сбыту наркотиков в Кропоткине.

При проверке у нее обнаружили 137 свертков с веществами – всего почти 160 граммов. Наркотики женщина купила в интернете и планировала сбыть в Кавказском районе тайниковыми закладками.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ Краснодарского края.

Сейчас женщина находится в заключении под стражей.