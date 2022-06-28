Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали, как законно перераспределить земельный участок Фото из архива КП

Эксперты Кадастровой палаты Краснодарского края рассказали, как законно перераспределить земельный участок. Процедура проводится для создания новых площадей, их увеличения или объединения уже существующих.

Уточняется, что расширение участков при перераспределении проводится за плату.

Согласно Земельному кодексу РФ, перераспределение участков разрешено, если они находятся в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории; предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального строительства жилья, когда площадь частной земли не превышает установленный предельный максимальный размер участков.

Перераспределение допускается для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. При этом площадь также не превышает установленный предельный максимальный размер земельных участков. Процедура разрешена и для тех случаев, когда участки формируются для размещения объектов капитального строительства, в том числе для изъятия земель для государственных или муниципальных нужд.

- Перераспределение государственных, муниципальных или частных земельных участков осуществляется на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками участков. Их образование должно проводиться по утвержденному проекту межевания территории. При отсутствии проекта формирование участков может быть реализовано в соответствии с утвержденной схемой расположения исходного земельного участка, - отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 Кадастровой палаты Кубани Игорь Максименко.

Для заключения соглашения собственники частных земельных участков должны обратиться в уполномоченный орган госвласти или местного самоуправления с заявлением о перераспределении земель и земельных участков, которые находятся во владении государства, муниципалитета или частного лица.

С заявлением о постановке на кадастровый учет земельного участка, образуемого перераспределением земель и земельных участков, которые находятся в государственной, муниципальной или частной собственности, имеют право обратиться лица, указанные в статье 15 № 218-ФЗ от 13.07.2015 в орган регистрации прав. Заявления заполняется по форме приказа Росреестра от 19.08.2020 № П/0310. Вместе с ним прилагаются необходимые для государственного кадастрового учета документы, в том числе межевой план. В этом случае допускается проведение государственного кадастрового учета без одновременной регистрации прав.

Уполномоченный орган может отказать в заключении соглашения о перераспределении участков на основании п. 9 статьи 39.29 ЗК РФ. Участки, образованные по указанному порядку, и права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, снимаются с кадастрового учета по истечении 3 лет со дня осуществления их кадастрового учета по решению госрегистратора прав; до истечения 3 лет со дня осуществления кадастрового учета по заявлению лица, на основании которого кадастровый учет таких участков был осуществлен, либо по заявлению любого лица на основании решения суда.