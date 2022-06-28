Рейды в городе проводят регулярно Фото: пресс-служба администрации Сочи
Более 12 тысяч литров нелегального алкоголя обнаружили в Сочи с начала года. В городе провели свыше 60 рейдов в торговые точки, сообщили в пресс-службе администрации.
Рейды проводят сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии совместно с сотрудниками УВД Сочи. При проверке владельцы не смогли предоставить разрешение на продажу алкоголя.
На них составили административные протоколы. А незаконную продукцию изъяли.