На 40% сократился нелегальный оборот продукции на Кубани

Замглавы региона поручил проработать закупку продуктов для детских и лечебных учреждений Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 8,5 тысячи нарушений в обороте промышленной продукции обнаружили в 2021 году на Кубани. Это на 40% меньше показателя 2020 года, сообщил на заседании профильной комиссии вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что больше всего нарушений зафиксировано в лесной и деревоперерабатывающей промышленности, металлургии и продовольствии. Так, в 2021 году в крае изъяли 292 литра фальсифицированного молока. Продукты поступают в сферу закупок, после чего - в бюджетные учреждения.

– В погоне за низкой ценой некоторые компании разбавляют сырье пальмовым маслом и растительными жирами. При этом производители, поставляющие натуральную, но более дорогую продукцию, не могут конкурировать с фальсификаторами и вынуждены терпеть убытки, – отметил Александр Руппель.

Замглавы региона поручил проработать закупку продуктов для детских и лечебных учреждений и ориентироваться не на низкие цены, а на качество и безопасность товаров.

Кроме того, в 2021 году в регионе изъяли из незаконного оборота свыше 37 тысяч товаров легкой промышленности. Это почти на 20% меньше показателя 2020 года.