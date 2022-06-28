В честь Дня молодежи в Геленджике провели праздничную зарядку

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Праздник в городе-курорте, посвященный Дню молодежи, начался на пляже «Спортивный» с массовой зарядки. Ее провел мастер спорта России, чемпион Азии по версиям WBO, WBA и чемпион Евразии по версии WBC в полутяжелом весе среди профессионалов Василий Лепихин.

Он также показал мастер-класс по тайскому боксу. Кроме того, свои возможности и умения по выполнению акробатических трюков продемонстрировали воспитанники школы и паркура.

После спортивной части перед зрителями выступили барабанщики. Они сыграли партии ударных инструментов известных во всем мире хитов.

День завершился праздничным концертом, на котором выступила группа «Антихор MLD» из Краснодара, а молодежный центр «Пульс» под гимн молодежи Кубани исполнил танцевальный флешмоб.

Кроме того, участники «Пульса» получили в подарок от мэра Геленджика Алексея Богодистова ключи от новенького микроавтобуса, а 20 человек - ценные призы за развитие геленджикской молодежи.