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Карта Кубани28 июня 2022 15:02

Бесследно пропавшую 13-летнюю девочку разыскивают в Анапе

Софья Данилина накануне ушла из гостиницы и не вернулась
Светлана ОВДЕЙ
Софья Данилина вышла из гостиницы по улице Пограничной, 10 в поселке Джемете Фото: ОМВД РФ по городу Анапа

Софья Данилина вышла из гостиницы по улице Пограничной, 10 в поселке Джемете Фото: ОМВД РФ по городу Анапа

В Анапе разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю девочку. Софья Данилина накануне вечером ушла из гостиницы и не вернулась, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ города-курорта.

Уточняется, что девочка вышла из здания в 22:30. Гостиница находится в поселке Джемете по улице Пограничной, 10.

- Лицам, обладающим информацией о местонахождении Софьи, необходимо сообщить в дежурную часть отдела по телефонам 8 (86133) 46882, 102 либо лично любому сотруднику полиции, - добавили в пресс-службе ОМВД Анапы.