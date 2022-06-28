Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 15:36

В Краснодаре оштрафуют автохамку за езду по тротуару

Женщина заплатит 2 тысячи рублей за то, что проехалась на кабриолете по узкой пешеходной дорожке рядом со школой
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина проехалась рядом с школой.

Женщина проехалась рядом с школой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Краснодара будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Женщина за рулем своего кабриолета марки «Range Rover» решила проехаться по узкой пешеходной дорожке. Автохамку даже не смутили пешеходы, на которых она едва не наехала.

- Автоинспекторы установили личность женщины. Это 50-летняя местная жительница. В отношении нее был составлен административный протокол, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Краснодарского края.

Очевидцев возмутило, что женщина ехала рядом со школой, где даже в летнее время много детей. За езду в неустановленном месте женщине придется заплатить штраф 2 тысячи рублей.