Заменят оборудование на воздушной линии электропередачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пашковке ночью 28 и 29 июня может не быть электроэнергии. С 23:00 до 06:00 будут заменять оборудование на воздушной линии электропередачи.

- Мощность линий электропередачи, на которых проведут работы, составляет 110 кВ. Их замена повысит надежность электроснабжения в период пиковых летних нагрузок, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что электроэнергию могут отключить в районе улиц Бородинской, Почтовой. Также имени Фадеева, Плиева, Мачуги, Крупской, Гоголя, Бершанской, Кирова, Шевченко.