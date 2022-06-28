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Общество28 июня 2022 15:59

В Пашковке ночью 28 и 29 июня может не быть электроэнергии

Это связано с проведением ремонтных работ на линиях электропередачи
Мария ЧАЛАЯ
Заменят оборудование на воздушной линии электропередачи.

Заменят оборудование на воздушной линии электропередачи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пашковке ночью 28 и 29 июня может не быть электроэнергии. С 23:00 до 06:00 будут заменять оборудование на воздушной линии электропередачи.

- Мощность линий электропередачи, на которых проведут работы, составляет 110 кВ. Их замена повысит надежность электроснабжения в период пиковых летних нагрузок, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что электроэнергию могут отключить в районе улиц Бородинской, Почтовой. Также имени Фадеева, Плиева, Мачуги, Крупской, Гоголя, Бершанской, Кирова, Шевченко.