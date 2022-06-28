В пяти районах Кубани досрочно завершили годовой план по капремонту домов

В пяти районах Кубани завершили капитальный ремонт всех домов по плану 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В пяти районах Кубани раньше срока завершили капитальный ремонт домов, рассчитанный до конца 2022 года. Всего же в Успенском, Усть-Лабинском, Крыловском, Динском и Отрадненском районах отремонтировали 24 многоквартирных дома. Сейчас в этих муниципалитетах готовятся приступить к выполнению плана на следующий год.

– Всего же в Краснодарском крае в 2023 году будут капитально отремонтированы более 1000 домов. И это самое большое количество домов за все годы существования программы капремонта. Такое стало возможно благодаря жильцам, которые вовремя оплачивают квитанции от Фонда капремонта, - рассказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Благодаря программам ФКР, в домах обновляют фасады и крыши, меняют системы горячего и холодного водоснабжения, а также тепло- и электроснабжения.