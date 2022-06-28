В Краснодаре разыграли 300 тысяч рублей на финале шестого хакатона проекта «Воронка инновационных стартапов»

В Краснодаре провели финал шестого хакатона проекта «Воронка инновационных стартапов». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершился финал шестого хакатона, который проходил в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов». 15 коллективам предложили за 48 часов разработать интеллектуальную систему идентификации для школы, которая бы выполняла функции контроллера или охранника на входе. Победители, занявшие первые три места, разделили между собой 30 тысяч рублей из призового фонда.

– Хакатоны переродились в соревнования программистов. Сейчас эти IT-состязания становятся колыбелью для крайне успешных проектов. Руководители компаний ищут свежие идеи и новых специалистов, а для разработчиков это возможность получить работу в ведущих компаниях, – рассказала глава управления малого и среднего предпринимательства регионального департамента инвестиций и развития МСП Александра Целищева.

Хакатон проходил в рамках краевого проекта «Воронка инновационных стартапов». Заказчиком соревнований выступил Фонд развития инноваций Кубани при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП.