МУП «Полигон» закрыли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске ликвидируют мусорный полигон. Такое постановление подписал глава города-героя Андрей Кравченко. МУП «Полигон» работал 16 лет. Его создали в 2006 году.

Предприятие полностью расформируют через 6 месяцев. Для этого уже утвердили ликвидационную комиссию. Ее председателем назначили заместителя начальника управления городского хозяйства Елену Гнедай.

- Функции приема твердых бытовых отходов передали ООО «Терра-Н». Деятельностью по отлову и содержанию бродячих собак будет заниматься МБУ «Центр благоустройства», - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Уточняется, что официальное закрытие Глебовского полигона случилось еще 19 мая. Такое постановление вынес мэр города. Оно связано с решением Приморского суда, который обязал разработать, утвердить и реализовать проект рекультивации свалки.