Сотрудники полиции нашли без вести пропавшую девушку. Фото: пресс-служба МВД России по Анапе.

Завершены поиски пропавшей 13-летней девочки в Анапе. Полицейские нашли ее на одной из улиц города. В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних увидели разыскиваемую на Пионерском проспекте.

- Сотрудники полиции побеседовали с пропавшей. Также они удостоверились, что с ней все в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. На данный момент ее доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Подростку еще нет 18 лет, поэтому она будет ждать своего законного представителя.