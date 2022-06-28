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Общество28 июня 2022 18:30

Неработающие жители Кубани могут получить от 100 тысяч рублей на бизнес или личное хозяйство

Анна Минькова посетила работающие по социальным контрактам семьи Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Анна Минькова посетила работающие по социальным контрактам семьи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Анна Минькова посетила работающие по социальным контрактам семьи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Анна Минькова встретилась с жителями Кореновского района и Краснодара, которые заключили соцконтракты на развитие личного подсобного хозяйства и бизнеса.

- Соцконтракт – отличная возможность преодолеть сложную жизненную ситуацию и открыть собственное дело. В 2022 году около 10 тысяч кубанских семей смогут получить господдержку. Из краевого и федерального бюджетов на эти цели направлено более 1,2 миллиарда рублей, – сказала Анна Минькова.

По условиям, неработающие жители региона могут рассчитывать на выплаты от 100 тысяч рублей. Эти средства обязательно должны пойти на развитие личного дела. Проживающие в Кореновском районе Кадыковы благодаря соцконтракту открыли ферму по выращиванию перепелов. А жительница Краснодара Мария Хуторная стала хозяйкой небольшого ателье по пошиву одежды.

Чтобы стать участником программы и получить государственную поддержку, нужно обратиться в местное отделение соцзащиты. Полученные средства можно истратить только на переобучение и последующее трудоустройство, либо же на открытие и развитие собственного дела.