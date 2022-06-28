Неработающие жители Кубани могут получить от 100 тысяч рублей на бизнес или личное хозяйство

Анна Минькова посетила работающие по социальным контрактам семьи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Анна Минькова встретилась с жителями Кореновского района и Краснодара, которые заключили соцконтракты на развитие личного подсобного хозяйства и бизнеса.

- Соцконтракт – отличная возможность преодолеть сложную жизненную ситуацию и открыть собственное дело. В 2022 году около 10 тысяч кубанских семей смогут получить господдержку. Из краевого и федерального бюджетов на эти цели направлено более 1,2 миллиарда рублей, – сказала Анна Минькова.

По условиям, неработающие жители региона могут рассчитывать на выплаты от 100 тысяч рублей. Эти средства обязательно должны пойти на развитие личного дела. Проживающие в Кореновском районе Кадыковы благодаря соцконтракту открыли ферму по выращиванию перепелов. А жительница Краснодара Мария Хуторная стала хозяйкой небольшого ателье по пошиву одежды.

Чтобы стать участником программы и получить государственную поддержку, нужно обратиться в местное отделение соцзащиты. Полученные средства можно истратить только на переобучение и последующее трудоустройство, либо же на открытие и развитие собственного дела.