Двое жителей Краснодара отсудили по миллиону рублей за необоснованное обвинение в ограблении банка

Тюремные страдания огульно обвиненных краснодарцев оплатит Минфин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд вынес решение по делу двух местных жителей, которых в 2016 году обвинили в нападении на отделение банка. Пресс-релиз о задержании Николая Барцайкина и Александра Тузлова и их причастности к нападению был опубликован пресс-службой краевого ГУ МВД. В суде мужчины заявили, что не имеют отношения к налету на банк, а их признательные показания были выбиты сотрудниками полиции. При изучении видеозаписи камер наблюдения налета на офис банка слова обвиняемых Барцайкина и Тузлова подтвердились. На съемках, действительно, были другие люди.

Летом 2018 года дело было возвращено в прокуратуру Краснодарского края. Спустя год уголовное преследование Николая Барцайкина и Александра Тузлова было прекращено в связи с их непричастностью к ограблению банка.

В июне 2022 года Советский районный суд Краснодара удовлетворил иски о компенсации морального вреда, которые поступили от обоих мужчин. Изначально огульно обвинённые краснодарцы требовали по пять миллионов рублей, но суд уменьшил эту сумму до миллиона каждому. Средства будут взысканы с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации. Решение опубликовано на сайте суда.