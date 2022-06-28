В Краснодаре могут открыть торгово-логистический центр для предприятий Узбекистана

Вениамин Кондратьев обсудил с делегацией Узбекистана вопросы расширения сотрудничества. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре могут появиться торговые дома и логистический центр узбекских предприятий. Вопросы расширения сотрудничества с Узбекистаном 28 июня обсудил Вениамин Кондратьев с Полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

– Кубань и Узбекистан связывают крепкие и многолетние деловые отношения. Мы считаем важным укрепить связи с республиками, ранее входившими в Советский Союз. Пусть это уже разные страны, но у нас одни цели – повышать благосостояние наших жителей и развивать экономику. Внешнеторговый оборот за последние пять лет вырос почти вдвое – до 100 млн долларов. Но при этом потенциал нашего сотрудничества партнерства не исчерпан, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чтобы сделать прямые поставки товара еще более удобными, в Краснодаре может появиться торгово-логистический центр для предприятий Узбекистана. В Узбекистане и на Кубани могут быть открыты торговые дома. Основу экспорта составляют жир растительного или животного происхождения и масло. Импортируют в основном орехи, овощи и фрукты, а также текстильные изделия.