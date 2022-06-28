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Общество28 июня 2022 19:30

В Туапсинском районе построят детский сад на 140 мест

Социальный объект появится в поселке Новомихайловском
Евгения ХАЛИКОВА
В Новомихайловском построят детский сад.

В Новомихайловском построят детский сад.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Новомихайловском построят детский сад, рассчитанный на 140 малышей. Уже известно, что детское дошкольное учреждение расположится рядом со школой № 30 на улице Ленина.

- Проектно-изыскательские работы уже начались. Средства на строительство соцобъекта будут выделены из регионального и районного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Новый детский сад будет двухэтажным. Проект будет закончен в 2023 году, а строительство начнется в 2024. Сдадут в эксплуатацию детсад осенью 2025 года.