к концу недели тепло вернется в город. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жара в Сочи вернется со 2 июля. При этом возможны кратковременные дожи и грозы, что абсолютно нормально для лета в субтропическом климате.

- Погода установится уже к концу недели, но летние процессы никто не отменял. Грозы будут идти лишь иногда и не интенсивно, - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

Уточняется, что на курорте, где горы соседствуют с морем, грозовые дожди обусловлены повышенной влажностью. Также паводками на горных реках в процессе осадков.

Кроме того, море на данный момент теплое, а горы холодные, что также приводит к грозам.