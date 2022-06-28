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Общество28 июня 2022 20:13

Жара в Сочи вернется со 2 июля

При этом возможны кратковременные дожи и грозы
Мария ЧАЛАЯ
к концу недели тепло вернется в город.

к концу недели тепло вернется в город.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жара в Сочи вернется со 2 июля. При этом возможны кратковременные дожи и грозы, что абсолютно нормально для лета в субтропическом климате.

- Погода установится уже к концу недели, но летние процессы никто не отменял. Грозы будут идти лишь иногда и не интенсивно, - сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

Уточняется, что на курорте, где горы соседствуют с морем, грозовые дожди обусловлены повышенной влажностью. Также паводками на горных реках в процессе осадков.

Кроме того, море на данный момент теплое, а горы холодные, что также приводит к грозам.