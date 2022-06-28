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Общество28 июня 2022 20:34

В Туапсинском районе ремонтируют пострадавшие во время наводнения дороги

В конце 2021 года стихия разрушила дороги в нескольких населенных пунктах района
Евгения ХАЛИКОВА
В Туапсинском районе идет ремонт дорог, которые пострадали по время подтопления 2021 года.

В Туапсинском районе идет ремонт дорог, которые пострадали по время подтопления 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туапсинском районе восстанавливают дороги, пострадавшие от подтопления в конце 2021 года. Тогда вода разрушила улицы в селах Кривенское, Георгиевское и Анастасиевка.

- Уже закончили ремонт улицы Спорной в селе Кривенковском. В конце 2021-го здесь возвели опорную стену, а сейчас дорожники заасфальтировали последний участок дорожного полотна, - рассказал глава поселения Инвербий Коджешау.

В селе Георгиевском завершен ямочный ремонт на улице Гвардейской, на улице Олимпийской дорогу отсыпали щебнем. Готовятся к отсыпке и на на двух улицах в Анастасиевке. Вскоре дорожники приступят к капитальному ремонту асфальтового покрытия участка дороги на улице Набережной в селе Кирпичном. После на все отремонтированные участки будет нанесена дорожная разметка и установлены знаки.