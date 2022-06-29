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Общество28 июня 2022 21:10

Полицейские Кубани разыскивают женщин, укравших игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей

Расследование кражи с мемориала находится на контроле начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району
Евгения ХАЛИКОВА
Воровок сфотографировали очевидцы. Фото: ustlabinfo.ru

Воровок сфотографировали очевидцы. Фото: ustlabinfo.ru

Полицейские Усть-Лабинска разыскивают двух женщин, укравших мягкие игрушки с мемориала «Малолетним узникам концлагерей, живым и убитым». Игрушки были оставлены жителями города в День памяти и скорби, который отмечали 22 июня, сообщает "Усть-Лабинск. Инфо".

- Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова, - рассказала руководитель пресс-службы районного ОМВД Светлана АНДРЕЕВА.

Действия женщин могут быть трактованы как осквернение памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Наказание за подобные деяния могут быть разными – штраф либо же лишение свободы.