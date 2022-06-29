Полицейские Кубани разыскивают женщин, укравших игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей

Воровок сфотографировали очевидцы. Фото: ustlabinfo.ru

Полицейские Усть-Лабинска разыскивают двух женщин, укравших мягкие игрушки с мемориала «Малолетним узникам концлагерей, живым и убитым». Игрушки были оставлены жителями города в День памяти и скорби, который отмечали 22 июня, сообщает "Усть-Лабинск. Инфо".

- Материалы о хищении игрушек зарегистрированы. Поиск женщин и расследование кражи находится на контроле главы ОМВД по Усть-Лабинскому району Геннадия Пачкова, - рассказала руководитель пресс-службы районного ОМВД Светлана АНДРЕЕВА.

Действия женщин могут быть трактованы как осквернение памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Наказание за подобные деяния могут быть разными – штраф либо же лишение свободы.