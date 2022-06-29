Фото: пресс-служба МУП «Водоканал».

В Сочи усилят контроль за незаконным сливом сточных вод. Для лиц, не подключенных к центральной канализации и не оборудовавших свои домовладения ЛОСами, предусмотрен прием сточных вод. На данный момент такую услугу оказывают около 20 частных компаний. По закону, отходы должны сливать только на специально оборудованных площадках. Их на курорте шесть.

- На руках предприниматели должны иметь договоры с водоканалом, действующую лицензию на предоставление услуги и документацию для спецтранспорта. Без этого транспорт не будет допущен на точку слива, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Уточняется, что некоторые частные компании неоднократно совершали нарушения. Они сливали неочищенные сточные воды в рельеф местности, реки и море. Также предоставляли подложные документы на право допуска к точкам слива на объектах водоканала.

Точки слива сточных вод продолжают работать. Никаких препятствий для въезда на их территорию ассенизаторских машин частных компаний нет.

На данный момент запущена процедура проверки подлинности документации, которая предоставляется при въезде на специально оборудованную территорию.