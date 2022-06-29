В Краснодарском краевом выставочном зале пройдет выставка «Что происходит с миром?» Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

В Краснодаре со 2 по 24 июля пройдет выставка «Что происходит с миром?». Ее проведут в выставочном зале города. Молодые авторы творческой группы ARTLumen продемонстрируют свой талант в живописи, скульптуре, графике и арт-объектах.

- Официальное открытие состоится 3 июля в 18:00. В этот вечер художники прямо на глазах у посетителей создадут новую картину, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Уточняется, что в рамках экспозиции посетителям представят около 60 произведений. Все они создавались молодыми авторами в последние годы.

На выставке «Что происходит с миром?» можно будет увидеть метаморфозную моду Сандры Демиденко, живопись Алексея Апиша. Также металлическую скульптуру Алексея «Панкрата» Кашанова, абстракции Василия Карпенко и сатирические арт-объекты Александра Душевного.