Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом» закончился победой «быков»

Эдуард Сперцян открыл счет товарищеского матча. Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом» прошел в закрытом режиме на поле академии краснодарского клуба. Счет открыл Эдуард Сперцян, на 15-й минуте он с пенальти отправил мяч в ворота противника. Ростовчане пытались отбиться, но им это не удалось ни в первом, ни во втором тайме.

Второй гол команде черно-зеленых принес Ираклий Манелов. В итоге хозяева закрыли матч со счетом 2:0.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги "Краснодар" в турнирной таблице расположился на четвертом месте. "Ростов" же находится на девятой строчке.