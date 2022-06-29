Погода в Адыгее 29 июня 2022: день порадует теплом

Узнали, какой будет погода в Адыгее 29 июня 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 июня 2022 года.

В Майкопе 29 июня погода будет с переменчивой облачностью. Максимальная температура воздуха днем +2 °C. В течение дня осадков в республике не предвидится. День обещает быть теплым и солнечным.Ветер восточный, 3 м/с. После обеда температура составит +17 °C. Ветер восточный, северо-восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной. Местами прогремят грозы. В светлое время суток температура воздуха повысится до +24 °C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13 °C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.